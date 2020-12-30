toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Бензема узгодив новий контракт з Реалом

18:17 370 Читать на русском
Бензема узгодив новий контракт з Реалом
Флорентіно Перес та Карім Бензема / Фото ФК Реал

Нападник Реала Карім Бензема продовжить захищати кольори мадридського клубу.

Керівництво Реала переконало Каріма Бензема погодитись на нову угоду з "вершковими", яка діятиме до 2022 року, повідомляє Marca.

Кар'єра Бензема у збірній – завершена, – президент Федерації футболу Франції

Офіційно сторони залишать свої підписи під новим контрактом влітку. Чинна угода між 32-річним французом та королівським клубом розрахована до 2021 року.

Нагадаємо, Карім захищає кольори Реала вже 10 років. Наразі він є основним форвардом мадридської команди. В поточному сезоні Прімери Бензема провів 17 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та 5-ма асистами.

Зідан проти Переса і тіні Моурінью – Реал у пошуках заміни володарю "Золотого м'яча" може зірвати джекпот

blog_ava
Осієк встановив ціну на форварда, яким цікавиться Динамо
09:19
4929
Теги
Іспанія Карім Бензема Карім Бензема Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Рябоконь – найкращий тренер УПЛ у 2019 році
    Україна — 12:53813 Рябоконь – найкращий тренер УПЛ у 2019 році
1
дн
:
18
год
:
59
хв
Бернлі
14:30
Астон Вілла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук