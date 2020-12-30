Бензема узгодив новий контракт з Реалом

Нападник Реала Карім Бензема продовжить захищати кольори мадридського клубу.

Керівництво Реала переконало Каріма Бензема погодитись на нову угоду з "вершковими", яка діятиме до 2022 року, повідомляє Marca.

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Офіційно сторони залишать свої підписи під новим контрактом влітку. Чинна угода між 32-річним французом та королівським клубом розрахована до 2021 року.

Нагадаємо, Карім захищає кольори Реала вже 10 років. Наразі він є основним форвардом мадридської команди. В поточному сезоні Прімери Бензема провів 17 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та 5-ма асистами.

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