Карім Бензема узгодив з Реалом новий контракт до 2023 року, повідомляє ABC.es.

Бензема яскравим відео підсумував повернення у збірну Франції та виступи на Євро-2020

Спершу мадридці пропонували французу угоду до літа 2024-го, але 33-річний форвард відмовився. Карім хоче оцінити свої сили, коли сторони знову сядуть за стіл переговорів. Офіційно про продовження співпраці Реал оголосить після повернення гравця з відпустки.

Нагадаємо, Бензема захищає кольори Реала з 2009 року. У минулому сезоні Ла Ліги французький нападник провів 34 матчі, в яких забив 23 м'ячі.

Чому Лунін повинен зняти рожеві окуляри, або Що чекає українця у Реалі під керівництвом Анчелотті