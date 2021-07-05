"Я хотів би бачити нашу збірну на вершині. Дякую уболівальникам за те, що завжди в нас вірили. Поразки і труднощі підштовхують нас до того, щоб намагатися перевершити самих себе. Ми повернемося ще сильнішими.

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Також дякую партнерам по збірній, тренерам та всій Франції за те, що так тепло відреагували на моє повернення", – написав Бензема на своїй сторінці в Instagram, додавши до публікації яскраве тематичне відео.

Нагадаємо, Дідьє Дешам наважився повернути форварда Реала у національну команду перед стартом чемпіонату Європи. На турнірі Бензема виходив у стартовому складі в усіх матчах, записавши у свій актив чотири голи. Водночас збірна Франції в 1/8 фіналу поступилася Швейцарії у серії пенальті й вилетіла з Євро-2020.

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