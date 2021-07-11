Карим Бензема согласовал с Реалом новый контракт до 2023 года, сообщает ABC.es.

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Первоначально мадридцы предлагали французу соглашение до лета 2024-го, но 33-летний форвард отказался. Карим хочет оценить свои силы, когда стороны вновь сядут за стол переговоров. Официально о продлении сотрудничества Реал объявит после возвращения игрока из отпуска.

Напомним, Бензема защищает цвета Реала с 2009 года. В прошлом сезоне Ла Лиги французский нападающий провел 34 матча, в которых забил 23 мяча.

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