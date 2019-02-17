Бензема став 2-м французом в історії, який зіграв 300 матчів Ла Ліги

Матч 24-го туру чемпіонату Іспанії Реал – Жирона запам'ятається форварду мадридців Каріму Бензема не лише сенсаційним результатом.

Реал вдома несподівано програв Жироні (1:2) в рамках 24-го туру чемпіонату Іспанії.

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Цей поєдинок став для нападника господарів Каріма Бензема 300-м у Ла Лізі. Таким чином форвард Реала став 2-м французом в історії турніру, кому підкорилось це досягнення, повідомляє Opta.

Лідирує за цим показником французький нападник Атлетіко Антуан Грізманн (308 матчів).

В поточному сезоні Прімери Бензема провів 24 матчі, в яких відзначився 10-ма голами та 3-ма асистами.

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