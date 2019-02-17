Бензема стал 2-м французом в истории, сыгравшим 300 матчей Ла Лиги

Матч 24-го тура чемпионата Испании Реал – Жирона запомнится форварду мадридцев Кариму Бензема не только сенсационным результатом.

Реал дома неожиданно проиграл Жироне (1:2) в рамках 24-го тура чемпионата Испании.

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Этот поединок стал для нападающего хозяев Карима Бензема 300-м в Ла Лиге. Таким образом форвард Реала стал 2-м французом в истории турнира, кому покорилось это достижение, сообщает Opta.

Лидирует по этому показателю французский нападающий Атлетико Антуан Гризманн (308 матчей).

В текущем сезоне Примеры Бензема провел 24 матча, в которых отметился 10-ю голами и 3-мя ассистами.

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