Реал може включити Бензема у трансфер Неймара

Україна — 18:50 967
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Динамо у контрольному матчі розібралося із софійським ЦСКА
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Шальке – Борусія М: Коноплянка знову виходить в стартовому складіНімеччина — 18:35 314
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Айнтрахт зупинив Борусію Д: суперник Шахтаря встановив історичний рекорд і несподівано пішов з поляНімеччина — 18:25 1644
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Рибалка відзначився асистом за Сівасспор і вдруге поспіль став найкращим гравцем матчу в ТуреччиніТуреччина — 18:06 360
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Динамо – ЦСКА Софія: пряма трансляція контрольного матчуУкраїна — 16:50 3526
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