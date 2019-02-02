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Реал може включити Бензема у трансфер Неймара

18:20 162 Читать на русском
Реал може включити Бензема у трансфер Неймара
Неймар та Карім Бензема/ Колаж Goal

Французький форвард Реала Карім Бензема може повернутись на батьківщину.

Керівництво Реала готове на відчайдушні вчинки для підписання зіркового форварда ПСЖ Неймара.

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Мадридці мають намір запропонувати чинному чемпіону Франції 120 млн євро і Каріма Бензема за бразильця, повідомляє видання Goal.

На трансфері наполягає особисто президент Реала Флорентіно Перес.

Контракт Бензема з Реалом діє до літа 2021 року, а Неймара з ПСЖ – до липня 2022-го.

Раніше повідомлялося, що форвард ПСЖ хоче повернутися в Барселону, яку покинув у 2017 році за 222 млн євро.

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