Заявка на "Золотий м'яч": Мессі вражаючим рекордом залякує конкурентів, такого не може навіть Холанд
Форвард ПСЖ Ліонель Мессі своїм перфомансом у поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Маккабі Хайфи встановив одразу два результативні досягнення.
Мессі став найстаршим гравцем в історії Ліги чемпіонів (35 років та 123 дні), який двічі забив та два рази асистував в одному поєдинку, повідомляє Opta.
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Також Лео став першим гравцем у Європі, який досягнув двозначних показників голів та асистів у цьому сезоні – 11 забитих м'ячів та 12 результативних передач.
До слова, навіть Холанд поступається аргентинцю – Ерлінг забив 22 голи, але лише тричі асистував партнерам.
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