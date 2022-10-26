Форвард ПСЖ Ліонель Мессі своїм перфомансом у поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Маккабі Хайфи встановив одразу два результативні досягнення.

Мессі став найстаршим гравцем в історії Ліги чемпіонів (35 років та 123 дні), який двічі забив та два рази асистував в одному поєдинку, повідомляє Opta.

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Також Лео став першим гравцем у Європі, який досягнув двозначних показників голів та асистів у цьому сезоні – 11 забитих м'ячів та 12 результативних передач.

До слова, навіть Холанд поступається аргентинцю – Ерлінг забив 22 голи, але лише тричі асистував партнерам.

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2 & 2 - Lionel Messi is the oldest player in UEFA Champions League history to both score twice and assist twice in a game (35 years, 123 days). Multifaceted. pic.twitter.com/9ZHTTGx4IL — OptaJoe (@OptaJoe) October 25, 2022