Форвард Реала Карім Бензема знову не зможе допомогти мадридцям у сезоні 2022/23.

У Бензема виявили м’язову втому квадрицепса лівої ноги під час сьогоднішнього медогляду, повідомляє офіційний сайт Реала.

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Таким чином, Карім точно не зіграє у поєдинку з Севільєю, який має відбутись вже сьогодні, 22 жовтня. Ба більше – за інформацією Marca, володар "Золотого м'яча-2022" не зіграє у вівторок проти РБ Лейпциг.

Загалом, француз зіграв у 11 матчах за Реал у цьому сезоні, в яких записав до свого активу 6 голів та 1 асист. Карім вже вибував на кілька тижнів через травму в поточній кампанії.

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