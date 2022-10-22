У Бензема обнаружили мышечную усталость квадрицепса левой ноги в ходе сегодняшнего медосмотра, сообщает официальный сайт Реала.

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Таким образом, Карим точно не сыграет в поединке с Севильей, который должен пройти уже сегодня, 22 октября. Более того – по информации Marca, обладатель "Золотого мяча-2022" не сыграет во вторник против РБ Лейпциг.

В общем, француз сыграл в 11 матчах за Реал в этом сезоне, в которых записал в свой актив 6 голов и 1 ассист. Карим уже выбывал на несколько недель из-за травмы в текущей кампании.

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