Бомбардир мадридського Реала Карім Бензема постраждав від зловмисників. Сталось це в матчі з Ельче (2:2).

Дім 34-річного французького форварда пограбували під час поєдинку Прімери проти команди Франсіско Родрігеса, інформує 20Minutos.

Неймовірна розв'язка у відеоогляді матчу Реал – Ельче – 2:2

Зловмисники вдерлись у дім, знаючи, що в ньому нікого не було. На приватну територію вони зайшли через сад, сума збитків та перелік вкрадених речей наразі невідомі.

Карім вже не вперше страждає від грабіжників саме під час матчу, в якому бере участь. У лютому 2019-го ідентична ситуація трапилась під час Класіко з Барселоною.

Реал у компенсований час врятував нічию з Ельче, відігравшись з 0:2 – історичний промах і травма Бензема