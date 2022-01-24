Дім Бензема пограбували під час матчу проти Ельче – це вже не вперше
10:10 - Читать на русском
Бомбардир мадридського Реала Карім Бензема постраждав від зловмисників. Сталось це в матчі з Ельче (2:2).
завершено
82’ Лука Модріч
90+2’ Едер Мілітао
Лукас Бойє 42’
Пере Мілья 76’
42’ Лукас Бойє
76’ Пере Мілья
82’ Лука Модріч
90+2’ Едер Мілітао
Дім 34-річного французького форварда пограбували під час поєдинку Прімери проти команди Франсіско Родрігеса, інформує 20Minutos.
Неймовірна розв'язка у відеоогляді матчу Реал – Ельче – 2:2
Зловмисники вдерлись у дім, знаючи, що в ньому нікого не було. На приватну територію вони зайшли через сад, сума збитків та перелік вкрадених речей наразі невідомі.
Карім вже не вперше страждає від грабіжників саме під час матчу, в якому бере участь. У лютому 2019-го ідентична ситуація трапилась під час Класіко з Барселоною.
Реал у компенсований час врятував нічию з Ельче, відігравшись з 0:2 – історичний промах і травма Бензема
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