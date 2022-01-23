Розкішну можливість у першому таймі втратив Бензема, який не зумів реалізувати пенальті, це був перший промах з позначки для Каріма у футболці Реала.

Лунін отримав неочікуваний варіант з грандом АПЛ – Реал виставив захмарний цінник

Футболісти Ельче покарали мадридців за таку марнотратність двома голами. Проте Карло Анчелотті все ж зумів достукатись до своїх підопічних, і за 10 хвилин до фінального свистка "вершкові" вирвали нічию.

Після 22-х турів Прімери Реал продовжує лідирувати, Ельче – 15-й.

Реал у компенсований час врятував нічию з Ельче, відігравшись з 0:2 – історичний промах і травма Бензема