Неймовірна розв'язка у відеоогляді матчу Реал – Ельче – 2:2
21:12 - Читать на русском
Реал приймав Ельче в рамках 22-го туру Ла Ліги. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
завершено
82’ Лука Модріч
90+2’ Едер Мілітао
Лукас Бойє 42’
Пере Мілья 76’
42’ Лукас Бойє
76’ Пере Мілья
82’ Лука Модріч
90+2’ Едер Мілітао
Розкішну можливість у першому таймі втратив Бензема, який не зумів реалізувати пенальті, це був перший промах з позначки для Каріма у футболці Реала.
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Футболісти Ельче покарали мадридців за таку марнотратність двома голами. Проте Карло Анчелотті все ж зумів достукатись до своїх підопічних, і за 10 хвилин до фінального свистка "вершкові" вирвали нічию.
Після 22-х турів Прімери Реал продовжує лідирувати, Ельче – 15-й.
Реал у компенсований час врятував нічию з Ельче, відігравшись з 0:2 – історичний промах і травма Бензема
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