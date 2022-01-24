Бомбардир мадридского Реала Карим Бензема пострадал от злоумышленников. Случилось это в матче с Эльче (2:2).

Дом 34-летнего французского форварда ограбили во время поединка Примеры против команды Франсиско Родригеса, сообщает 20Minutos .

Невероятная развязка в видеообзоре матча Реал – Эльче – 2:2

Злоумышленники ворвались в дом, зная, что в нем никого не было. На частную территорию они зашли через сад, сумма ущерба пока неизвестна.

Карим уже не первый раз страдает от грабителей именно во время матча, в котором участвует. В феврале 2019-го идентичная ситуация произошла во время Классико с Барселоной.