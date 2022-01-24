Дом Бензема ограбили во время матча против Эльче – это уже не в первый раз
10:10 - Читати українською
Бомбардир мадридского Реала Карим Бензема пострадал от злоумышленников. Случилось это в матче с Эльче (2:2).
завершено
82’ Лука Модрич
90+2’ Эдер Милитао
Лукас Бойе 42’
Пере Милья 76’
42’ Лукас Бойе
76’ Пере Милья
82’ Лука Модрич
90+2’ Эдер Милитао
Дом 34-летнего французского форварда ограбили во время поединка Примеры против команды Франсиско Родригеса, сообщает 20Minutos.
Невероятная развязка в видеообзоре матча Реал – Эльче – 2:2
Злоумышленники ворвались в дом, зная, что в нем никого не было. На частную территорию они зашли через сад, сумма ущерба пока неизвестна.
Карим уже не первый раз страдает от грабителей именно во время матча, в котором участвует. В феврале 2019-го идентичная ситуация произошла во время Классико с Барселоной.
Реал в компенсированное время спас ничью с Эльче, отыгравшись с 0:2 – исторический промах и травма Бензема
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