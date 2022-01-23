Ельче в рамках 22-го туру Ла Ліги дав фантастичний бій Реалу в Мадриді, але втримати перемогу не вдалося (2:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Реал підходив до домашнього матчу з Ельче у статусі лідера Ла Ліги, однак Севілья не відпускала мадридців задалеко. Відрив "вершкових" становив всього три очки, але перемога над гостями з Аліканте могла збільшити гандикап – втім, поєдинок обіцяв бути непростим. Всього кілька днів тому команди зустрічалися в рамках Кубку, і там "королівський клуб" пройшов у наступний раунд лишень після 120 хвилин важкої гри. На жаль, цього разу у ворота встав не Лунін, а Куртуа.

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У першому таймі Реалу сильно не щастило. Протягом 40 хвилин "бланкос" домінували, не дозволяючи Ельче провести бодай якийсь удар і змарнувавши кілька дуже хороших моментів. Зокрема, на 11-й хвилині Бензема не зміг переграти Бадію при виході віч-на-віч.

На 33-й хвилині господарі заробили пенальті, який взявся виконувати Карім – всі очкували на гол, але француз запустив м'яч над поперечкою! Цей промах став першим у мадридській кар'єрі нападника. Ніхто й подумати не міг, що Ельче покарає за це марнотратство.

На 42-й хвилині у зоні між Мілітао і Васкесом виник величезний розрив, у який одразу пішла передача на хід Фіделю – капітан гостей отримав м'яч, пройшов лівим флангом і виконав подачу в штрафний на Бойє. Алаба не встежив за Лукасом, дозволивши йому пробити головою. 0:1!

Реал у відповідь провів ще три моменти. Менді на 44-й хвилині увірвався на лівий край штрафного й пробив повз дальню стійку, Бензема щільно стріляв з-під захисника на 45-й (Бадія спіймав м'яч), а Кроос у компенсований час завдав удар зі стандарту в дев'ятку – Бадія парирував! Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

У другому тайму "вершковим" не щастило ще сильніше. За сім хвилин після відновлення гри Азар прийняв м'яч у карному майданчику й впав після контакту з Дієго Гонсалесом, вимагаючи пенальті. Арбітр особисто переглянув відеоповтор і не побачив фолу. На 58-й же хвилині Карло Анчелотті змушений був замінити Бензема – Карім зашкутильгав, тримаючись за коліно. Замість нього довелося випускати Йовіча.

На 60-ту хвилину "королівський" клуб вів за ударами з рахунком 14:2. В наступні 15 хвилин господарі дещо збавили в активності, однак на 72-й хвилині вони цілком могли зрівняти рахунок внаслідок шикарної комбінації у штрафному суперника. В її завершенні Вінісіус пробивав з 6-ти метрів у дальній кут – м'яч пройшов повз ворота!

Покарання за такий футбол прилетіло на 76-й хвилині, коли Бойє ефектним розворотом втік від Каземіро й Алаби. Лукас одразу ж запустив передачу на правий кут штрафного під удар Мільї, а Пере, зблизившись, вистрілив у лівий нижній – 0:2!

Реал, однак, не здався. Вже за дві хвилини після другого пропущеного Каземіро міг виправитись за помилку, замкнувши подачу з кутового ударом головою в ближню дев'ятку. Ельче врятувала хрестовина! Карло Анчелотті, своєю чергою, кинув у бій Вальверде та Іско, а на 82-й хвилині його команда заробила пенальті – Мілья рукою зачепив навіс з корнера. Модріч впевнено реалізував 11-метровий. 1:2!

"Бланкос" всіма силами пішли вперед, організувавши шалену навалу на ворота гостей. На 86-й хвилині тиск Реала міг вилитись у другий пенальті за чергову гру рукою – влучання було очевидним, але рефері не побачив у ньому фолу. До кінця основного часу мадридці так і не відігрались, однак на 2-й компенсованій хвилині Мілітао пішов вперед і таки врятував "вершкових". Едер влетів у карний майданчик і замкнув навіс від Вінісіуса – 2:2!

Часу на перемогу Реалу не вистачило. Фінальний свисток зафіксував сенсаційну нічию. Інтрига у битві за золота Ла Ліги починає оживати.

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