"На мою думку, він і справді найкращий французький форвард всіх часів. Він доводить це і вже довго виступає за Реал.

Шедевр Крооса і дубль Бензема у відеоогляді матчу Реал – Атлетік – 3:1

Карім провів більше 500 матчів, багато забиває. Його статистика говорить сама за себе. Вважаю, що він найкращий, і це очевидно. Він став більш різностороннім гравцем, тепер Бензема не тільки "дев'ятка". Він думає не тільки про голи, тому я його люблю", – цитує Зідана Marca.

Зауважимо, 32-річний французький нападник у поточному сезоні провів за "вершкових" 16 матчів, в яких забив десять голів та віддав три асисти. Мадридський Реал завдяки перемозі над басками зрівнявся за очками з лідерами – Реал Сосьєдадом та Атлетіко.

Реал Мадрид у більшості переміг Атлетік – "вершкові" наздогнали Атлетіко та Реал Сосьєдад на вершині Ла Ліги