"По моему мнению, он действительно лучший французский форвард всех времен. Он доказывает это и уже долго выступает за Реал.

Шедевр Крооса и дубль Бензема в видеообзоре матча Реал – Атлетик – 3:1

Карим провел более 500 матчей, много забивает. Его статистика говорит сама за себя. Считаю, что он лучший, и это очевидно. Он стал более разносторонним игроком, теперь Бензема не только "девятка". Он думает не только о голах, поэтому я его люблю", – цитирует Зидана Marca.

Заметим, 32-летний французский нападающий в текущем сезоне провел за "сливочных" 16 матчей, в которых забил десять голов и отдал три ассиста. Мадридский Реал благодаря победе над басками сравнялся по очкам с лидерами – Реал Сосьедадом и Атлетико.

Реал Мадрид в большинстве победил Атлетик – "сливочные" догнали Атлетико и Реал Сосьедад на вершине Ла Лиги