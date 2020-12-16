Реал дотиснув Атлетік з Більбао на домашньому стадіоні. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Атлетік з тринадцятої хвилини грав у меншості через вилучення Гарсії. Реал зумів скористатись перевагою лише під завісу першої 45-хвилинки завдяки шедевру з льоту Крооса. По перерві Капа зрівняв рахунок, але "галактікос" не знітились та двічі відповіли дублем Бензема.

Реал Мадрид у більшості переміг Атлетік – "вершкові" наздогнали Атлетіко та Реал Сосьєдад на вершині Ла Ліги

До слова, "вершкові" зрівнялися з Реал Сосьєдадом та Атлетіко на вершині Ла Ліги. Нині у мадридців 26 очок, але вони йдуть третіми за додатковими показниками. Атлетік, маючи в активі 14 залікових балів, тримається на тринадцятій сходинці.