Форвард Аль-Іттіхада Карім Бензема мріє зіграти за збірну Франції на прийдешній Олімпіаді.

Кіліан Мбаппе влітку збирається покинути Париж і перейти в Реал. Іспанський клуб чітко висловив свою позицію щодо участі їхніх гравців в Олімпіаді. Мадридці не будуть відпускати футболістів до національних команд на турнір.

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Таким чином, головному тренеру молодіжної збірної Франції Тьєррі Анрі доведеться шукати гравця, який би замінив Мбаппе. Карім Бензема висловив бажання повернутися до національної команди, щоб зіграти на турнірі.

"Олімпіада? Чому б і ні, звичайно, це може бути чудово!" – розповів нападник в розмові з L'Équipe.

Карім Бензема завершив свою міжнародну кар'єру після ЧС-2022 в Катарі. Останній матч форвард за національну команду зіграв 13 червня 2022 року в Лізі націй проти Хорватії (0:1).

Нагадаємо, що Франція може стати потенційним суперником збірної України на Олімпіаді.

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