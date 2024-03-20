Килиан Мбаппе летом собирается покинуть Париж и перейти в Реал. Испанский клуб четко выразил свою позицию относительно участия их игроков в Олимпиаде. Мадридцы не будут отпускать футболистов в национальные команды на турнир.

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Таким образом, главному тренеру молодежной сборной Франции Тьерри Анри придется искать игрока, который бы заменил Мбаппе. Карим Бензема выразил желание вернуться в национальную команду, чтобы сыграть на турнире.

"Олимпиада? Почему бы и нет, Конечно, это может быть здорово!" – рассказал нападающий в разговоре с L'Équipe.

Карим Бензема завершил свою международную карьеру после ЧМ-2022 в Катаре. Последний матч форвард за национальную команду сыграл 13 июня 2022 года в Лиге наций против Хорватии (0:1).

Напомним, что Франция может стать потенциальным соперником сборной Украины на Олимпиаде в плей-офф турнира. Жеребьевка групповой стадии состоится 20 марта в 21:00 по киевскому времени.

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