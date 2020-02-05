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Беніто отримав українську візу, – Селюк

18:31 1065 Читать на русском
Беніто отримав українську візу, – Селюк
Беніто / фото з відкритих джерел

Агент новачка Динамо Беніто Дмитро Селюк розповів, коли його клієнт нарешті приєднається до київського клубу.

"Беніто перебуває в своїй країні – Нігерії. Сьогодні він отримав українську візу. Завтра прилетить до Києва.

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Це питання не до мене і не до Динамо Київ, а до консула України в Нігерії. Це він так оформляв. Не знаю в чому причина затримки. Зараз все вже є і все добре. Чекайте", – розповів Селюк в коментарі Tribuna.

Нагадаємо, раніше нігерієць захищав кольори російського Тамбова, з яким на початку 2020 року офіційно розірвав контракт. В його активі 1 гол у 8 матчах РПЛ.

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