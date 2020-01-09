Селюк: Динамо підписало Беніто за "борщ з пампушками"

Агент нігерійського півзахисника Беніто Дмитро Селюк оцінив трансфер свого підопічного в київське Динамо.

"Прихід Беніто означає для Динамо повну відсутність економічного ризику. Клуб бере талановитого хлопця на правах вільного агента, на невелику зарплату. А потенціал його, без перебільшення, величезний. Це правильний хід, інвестиція в майбутнє, шанс отримати фінансові та спортивні дивіденди.

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Галатасарай вже проявляє до нього інтерес, хоча він у Динамо ще на поле не ступив. Хоч бери і продавай відразу – вже прибуток. Беніто грає в олімпійській збірній Нігерії, де поруч з ним виступають представники АПЛ, Бундесліги, Ла Ліги, чемпіонатів Туреччини та Австрії.

Вартість цих гравців вже обчислюється сумами з шістьма нулями. У цьому випадку Ігор Суркіс підписав у Динамо не менш талановитого гравця безкоштовно. Я називаю це "за борщ з пампушками".

Коли ти можеш взяти гравця безкоштовно, а потім продати – треба купувати і продавати. Це частина футбольного бізнесу. Якщо правильно вибудувати систему підготовки футболістів і їхній продаж, то це дасть клубу і фінансовий, і спортивний результат", – зазначив Селюк в інтерв'ю журналу Футбол.

Нагадаємо, 21-річний футболіст виступав за російський Тамбов з літа 2018 року. В поточному розіграші РПЛ він забив 1 гол у 8 матчах.

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