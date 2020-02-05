Бенито получил украинскую визу, – Селюк

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Шахтер упустил победу над Сеннерюском – Пятов не стал героем, эффектных решений Тайсона оказалось мало
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Карпаты уступили команде экс-игрока Реала – за львовян сыграл еще один потенциальный новичокУкраина — 16:10 155
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Михайличенко заинтересовал Вердер – СМИУкраина — 14:57 579
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Шахтер – Македония ГП: первая уверенная победа в 2020 году, возвращение Бутко, новая связка "горняков" и ложка дегтяУкраина — 14:30 822
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Россия получила бан на участие в ЧМ-2022, – beIN SportsРоссия — 12:27 687