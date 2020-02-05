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Бенито получил украинскую визу, – Селюк

18:35 24 Читати українською
Бенито получил украинскую визу, – Селюк
Бенито / фото из открытых источников

Агент новичка Динамо Бенито Дмитрий Селюк рассказал, когда его клиент наконец присоединится к киевскому клубу.

"Бенито находится в своей стране – Нигерии. Сегодня он получил украинскую визу. Завтра прилетит в Киев.

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Это вопрос не ко мне и не к Динамо Киев, а к консулу Украины в Нигерии. Это он так оформлял. Не знаю в чем причина задержки. Сейчас все уже есть и все хорошо. Ждите", – рассказал Селюк в комментарии Tribuna.

Напомним, ранее нигериец защищал цвета российского Тамбова, с которым началу 2020 года официальный разорвал контракт. В его активе 1 гол в 8 матчах РПЛ.

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