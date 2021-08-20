Під час одного з останніх прямих ефірів на популярній ігровій стрімінговій платформі Twitch Хамес заявив, що не знає, з ким грає його команда цього тижня. "Я навіть не знаю, з ким грає Евертон. Підкажіть, будь ласка", – наводить слова Хамеса журналіст Ніколо Скіра у Твіттері.

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До слова, Евертон влітку намагався позбутися колумбійця. Клуб пропонував футболіста Мілану та мадридському Атлетіко. Окрім того, зазначається, що Хамес перебуває у поганих стосунках з новим головним тренером "ірисок" – Рафаелем Бенітесом. Саме через це Родрігес хоче покинути клуб до кінця літнього трансферного вікна.

Нагадаємо, у минулому сезоні Хамес відіграв 23 матчі АПЛ, в яких забив шість голів і віддав чотири результативні передачі. Вже завтра, 21 серпня, Евертон на виїзді зіграє з Лідсом у другому турі чемпіонату Англії.

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