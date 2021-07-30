Іспанський фахівець не розраховує на Хамеса Родрігеса, повідомляє Liverpool Echo.

Евертон офіційно продовжив контракт із капітаном команди

Колумбієць разом із Джонджо Кенні та Фабіаном Делфом потрапив до "чорного списку" Бенітеса. Евертон готовий вислухати пропозиції про продаж будь-кого з них. На старті передсезонної підготовки "ірисок" новий керманич мерсисайдців нібито відверто заявив Хамесу, що той у нього не гратиме.

Сам хавбек розчарований позицією коуча та клубу, оскільки на Гудісон Парк його все влаштовувало. Враховуючи зарплату латиноамериканця (6 млн євро на рік), "іриски" спробують його продати в літнє трансферне вікно.

До слова, в сезоні 2020/21 Хамес Родрігес провів 23 матчі в АПЛ, у яких забив 6 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

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