"Не знаю, що трапиться перед матчем з Бернлі, але зараз Дінь у складі. Хочу пояснити – він від початку був ключовим гравцем для нас. Він важливий гравець, багато працює під час матчів та тренувань. Справа не в менеджері або гравці, а у фанатах та клубі.

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Люка – наш гравець. Про нього можуть говорити інші люди, але моє головне завдання – зосередитися на тих гравцях, яких я маю, і на тих, які доступні. Люка – один із таких гравців, тож, сподіваюся, він може зіграти з Бернлі", – цитує Бенітеса Liverpool Echo.

Нагадаємо, Мірча Луческу вже підтвердив трансфер Віталія Миколенка в Евертон. Саме Люка Дінь буде конкурентом українця на лівому фланзі оборони.

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