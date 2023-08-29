Чемпіони Португалії зацікавлені у послугах Руя Сілви з Бетіса, інформує ZeroZero.

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Одіссеас Влаходімос повинен переїхати в АПЛ до закриття трансферного вікна. Здавалося, що заміною греку стане Анатолій Трубін, проте Бенфіка планує влаштувати серйозну конкуренцію. Контракт з 29-річним Сілвою вже узгоджений, залишилося домовитися з Бетісом. "Огірки" розраховують отримати за свого воротаря близько 10 млн євро (стільки ж заплатили Шахтарю за Трубіна).

Додамо, що українець поки не зіграв жодної хвилини за Бенфіку. Навіть коли Влаходімоса відсторонили від першої команди, місце у воротах отримав молодий Самуел Соареш.

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