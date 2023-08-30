Галатасарай, Брага та Янг Бойз вийшли в груповий етап Ліги чемпіонів. Мольде, Панатінаїкос і Маккабі Хайфа гратимуть в Лізі Європи.

Ліга чемпіонів, плей-офф кваліфікації, матчі-відповіді

Янг Бойз – Маккабі Хайфа – 3:0 (за сумою двох матчів – 3:0)

Голи: Іттен, 23, Сек, 28 (аг), Угрініч, 46

Панатінаїкос – Брага – 0:1 (за сумою двох матчів – 1:3)

Гол: Брума, 83

Вилучення: Хуанкар, 90+1 (П)

Галатасарай – Мольде – 2:1 (за сумою двох матчів – 5:3)

Голи: Ікарді, 7 (пен), Анхеліньо, 90+3 – Хестад, 66

Янг Бойз після нульової нічиєї в Ізраїлі вдома розгромили Маккабі. У середині першого тайму швейцарський чемпіон організував дві результативні атаки. В обох епізодах героєм став Еліа – спершу африканець навісив на голову Іттену, а потім прострілив у штрафний майданчик і спровокував зрізку Сека.

Відразу по перерві "хлопчики" закрили питання про переможця дуелі. Угрініч пробив з лінії штрафного, а м'яч після рикошету втік від голкіпера. Колишній гравець молодіжної збірної України Ерік Шуранов зіграв останні 20 хвилин і змарнував можливість забити гол престижу.

Ліга чемпіонів: Галатасарай вирвав перемогу над прекрасним Мольде, Брага зупинила кривдників Дніпра-1

Брага також пробилася в основну сітку ЛЧ. Португальці мали вирішувати долю протистояння ще тиждень тому, але замість третього гола у ворота Панатінаїкоса пропустили самі та дозволили грекам зберегти інтригу. Однак кривдники СК Дніпро-1 все одно не спромоглися на реванш. Єдиний гол сьогодні в активі Бруми.

Галатасараю пощастило пройти Мольде. За підсумком двох матчів зіркова турецька команда грала відверто гірше за скромних норвежців. Мольде епізодами взагалі возив Галатасарай, але забракло класу для реалізації моментів. Що вдома, що в гостях.

Стамбульський матч розпочався з пенальті на користь господарів. Ікарді заробив і майстерно виконав 11-метровий. Вкрадений у Шахтаря Тете вийшов у стартовому складі та завдав кількох в'ялих ударів, а більше нічого осмисленого Мертенс і Ко не створили.

Мольде натомість насідав на ворота Галатасарая. У першому таймі могли забивати Хестад і Хауген. У другому норвежці нарешті відігралися, коли Брейвік проскочив трьох, а Хестад завершив.

Мольде продовжував тиснути та створив гол на останніх хвилинах – Беріша точно пробив після вдалих дій Хестада. Але VAR зафіксував офсайд і врятував провальний Галатасарай. У компенсований час Анхеліньо завдяки рикошету поставив крапку. Удача протягнула турків у групу Ліги чемпіонів.