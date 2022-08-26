Евертон знайшов підсилення у свою атакувальну ланку.

Новачком клубу став нападник Ніл Мопей з Брайтона, інформує офіційний сайт "ірисок". Контракт розрахований за схемою 3+1.

Севілья хоче підписати Яремчука – українець міг би стати одноклубником Миколенка і має ще один варіант у топ-лізі

Низка джерел стверджують, що Евертон заплатив за француза близько 18 мільйонів євро. Сума може збільшитися завдяки бонусам.

Попередні 3 сезони 26-річний Мопей демонстрував стабільну результативність у складі Брайтона – 10, 8 і 8 голів у рамках АПЛ. Свого часу "чайки" віддали Брентфорду за нападника 15,5 мільйона євро.

Купівля Мопе означає кінець чуткам про Романа Яремчука, який також вважався ціллю Евертона.

Евертон перервав серію поразок в АПЛ – диво-асист воротаря, битва Миколенка з екс-гравцем Ліверпуля, шоу кіпера МЮ