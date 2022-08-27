Португальский гранд выставил 26-летнего нападающего на трансфер, утверждает Record.

Эвертон подписал стабильного бомбардира Брайтона – быстрый конец слухов о Яремчуке

Бенфика рассчитывает получить 20 миллионов евро, что на 3 миллиона больше, чем она заплатила Генту год назад. Дебютный сезон в Португалии не очень способствовал росту цены Яремчука – скромные 9 голов в 43 матчах. Не помогла и продажа Дарвина Нуньеса, поскольку в новой кампании украинец тотально проигрывает конкуренцию Гонсалу Рамушу. Вероятно, Бенфика решила продать Романа, пока на него есть хоть какой-то спрос.

Вчера появились слухи об интересе Севильи к Яремчуку, однако испанцы вряд ли смогут удовлетворить финансовые аппетиты "орлов".

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