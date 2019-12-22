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Бенфіка вилетіла з Кубка португальської ліги – майбутній суперник Шахтаря не зумів обіграти Віторію Сетубал

06:00 149 Читать на русском
Бенфіка вилетіла з Кубка португальської ліги – майбутній суперник Шахтаря не зумів обіграти Віторію Сетубал
Бенфіка вилетіла з Кубка португальської ліги / ФК Бенфіка

Лісабонський клуб припинив свої виступи у Кубку португальської ліги.

Кубок португальської ліги, 3 тур, група В

Віторія Сетубал – Бенфіка – 2:2

Голи: Гедеш, 83, 90+2 – Де Томас, 49, Хота, 73.

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Підопічні Бруно Лаге володіли ініціативою протягом усього першого тайму, але змогли втілити її у голи лише після перерви. Рахунок відкрив Рауль Де Томас: іспанський форвард скористався жахливою помилкою гравця Віторії, який від центральної лінії виконав безглуздий пас на свого воротаря. На 73 хвилині перевагу "орлів" збільшив Хота: молодий талант ефектним обвідним ударом поцілив у дальню дев'ятку.

Доля Бенфіки залежала від паралельного матчу, у якому Віторія Гімараєш приймала Спортінг Ковінью. Перемога господарів означала, що Бенфіка не проб'ється до півфіналу, оскільки, за регламентом турніру, до наступної стадії виходять лише переможці груп. Віторія Гімараєш вела у рахунку 3:0, тому гравці Бенфіки дозволили собі розслабитись і пропустили два голи наприкінці матчу.

Нагадаємо, Бенфіка зустрінеться з Шахтарем в 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі відбудуться 20 та 27 лютого. Перша гра пройде у Харкові.

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