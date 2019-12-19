Суперник Шахтаря в ЛЄ загрожує вильотом: космічні прибутки, дика серія – вони прибивали Динамо і Ракицького

Бенфіка є фаворитом протистояння з Шахтарем в 1/16 Ліги Європи, вважають букмекери. "Футбол 24" пояснює, чому португальський бар'єр має великі шанси стати останнім на шляху команди Каштру.

Шахтар отримав не найкращий жереб в ЛЄ. Такі перші емоції підтверджуються заглибленням у тему. Скільки вже таких суперників було в українських команд? Здавалося б, не гранд, команда приблизного того ж рівня, але потім таке болюче фіаско, посилюване завищеними очікуваннями від протистояння. Ні, звісно, Шахтар побореться і не є безнадійним у битві з лісабонськими "орлами". Однак і чекати однозначного виходу в 1/8 фіналу не варто. А щастя було так близько. Шахтар витягували одним з останніх. На той момент в інші пари уже відправили Манчестер Юнайтед, Арсенал, Інтер чи Севілью. Залишалися цілком доступні варіанти – Гент з тріо українців та Мальме, кривдник Динамо не стільки по грі, скільки у фарті.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи – Шахтар та інші українці отримали суперників

Ну, і 2 португальські клуби. З яких середнячок Брага, яку вже на цих стадіях обігрували, виглядала значно бажанішою, ніж Бенфіка. У підсумку витягли, безумовно, найсильнішого опонента з того квартету, що залишався. Це буде цікава битва команд, які обожнюють атакувати і домінувати, а також входять у топ-10 найприбутковіших клубів Європи, якщо враховувати лише трансфери. З 2014 року Бенфіка має найбільший плюс між продажами та придбаннями – 527,5 мільйона євро чистого прибутку. Абсолютні трансферні боси планети. Ніхто і близько не підібрався до цих сум.

Так само, як домінують у чемпіонаті Португалії, взявши золото 5 разів за останні 6 сезонів, вони блискуче продають. Починаючи з того самого сезону 2014/15, "орли" лише раз не дотягнули до позначки в щонайменше 100 мільйонів євро доходів за одне літо з продажу гравців. Їхня здатність щоразу перероджуватися і залишати позаду Порту заслуговує найвищої похвали – реально важко після кожного успішного року продавати своїх лідерів. Їм особливо допомагає красива трансферна стратегія – своїх вихованців доводять до захмарних десятків мільйонів євро, а то й 100. А ті, кого придбали за копійки, раптово стають хітами продажів.

Фахівці Bwin вважають очевидним фаворитом Бенфіку, на прохід якої ставки приймають з коефіцієнтом 1,65. Кожна поставлена гривня на Шахтар помножиться на 2,1. Обидві команди вилетіли з Ліги чемпіонів, але команда Лаге мала кращі показники на груповому етапі, завдяки чому стала сіяною.

Цікавий момент, на який варто звернути особливу увагу Каштру. Бенфіка програла усі 3 матчі цьогорічної Ліги чемпіонів, в яких пропускала першою. А ось коли сама відкривала рахунок, не виграла лише раз. Дивом. "Орли" спокійно собі били РБ Лейпциг на виїзді 2:0 до 90-ї хвилини, після чого німці звели матч унічию. Якби не цей результат, зараз суперником Шахтаря міг стати Ліон, а не Бенфіка. Власне цих втрачених очок і забракло.

Ну, і як тут не згадати побиття Бенфікою команди екс-захисника Шахтаря і збірної України Ярослава Ракицького. Лісабонці пройшли в плей-офф Ліги Європи, залишивши російський Зеніт за межами єврокубків, завдяки розгромній перемозі 3:0. Причому все абсолютно по грі. Росіяни награли "аж" на 0,1 очікуваного гола проти 2,5 у суперника. Ракицький – ніби щось відчував. У 5-му турі отримав на 89-й хвилині зайву жовту та не зіграв у Лісабоні через дискваліфікацію.

У мережі деякі експерти поспішили залякати Шахтар, мовляв, доведеться готуватися до гри другим номером. Насправді це не відповідає дійсності. Навіть вдома вони виграли володіння лише в російського Зеніта. Ліону та РБ Лейпциг програли. За м'яч "гірники" повинні потягатися.

Наставник Бруно Лаге є черговою перлиною тренерського цеху Португалії, звідки останнім часом Шахтар і собі підбирає коучів. Йому лише 43, а до Бенфіки працював виключно асистентом чи в молодіжках. Не скажеш, що відсоток перемог в юніорах лісабонського клубу вражав (на дорослому рівні все значно краще – 2,35 набраного очка за матч проти 2,08), але його талант помітили. Можливо, допомогло стажування помічником головного тренера в англійських лігах, де він працював зі Суонсі та Шеффілд Венсдей.

Як би там не було, 43-річний Лаге, беручи до уваги всі матчі, має кращий середній показник набраних очок за свого візаві Луїша Каштру – 2,35 проти 2,12. Він також встиг влаштувати найбільше побиття в історії елітного португальського футболу за останні 55 років – перемога над Насьоналем 10:0. До його приходу Порту був лідером з 5-очковою перевагою, а завершився сезон 37-м золотом лісабонських "орлів" (плюс 2 бали над "драконами").

Бенфіка важкувато почала сезон (домашня поразка від Порту, 2 поспіль фіаско в ЛЧ), але тепер її не спинити. Лідер з 4-очковою перевагою. Найкраща атака (2,64 забитих за гру) і найнадійніший захист чемпіонату Португалії (0,35). У Шахтаря трохи кращі показники в атаці (2,77), але гірше з обороною (0,5). І це ми говоримо про УПЛ, яка за всієї поваги поступається Прімейрі. Водночас в Європі страждають і ті, й інші. Шахтар пропустив 13, Бенфіка – 11, але такого гранда, як Манчестер Сіті в неї не було.

Трансферна вартість Бенфіки становить 320 мільйонів євро. Найдорожчими є лівий захисник Алекс Грімальді (вихованець Барселони дістався за якихось 2 з гаком млн євро) та центрбек Рубен Діаш – по 32 мільйони. Замикає трійку хавбек Рафа Сілва (28). У Шахтаря лише 137,4 млн. Найдорожчий тут також лівий латераль. Ісмаїлі оцінений Трансфермаркт у 19 мільйонів, Тете потягнув на 15, Тайсон – на 12.

Вони вже зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів 2007/08. Шахтар переміг на полі Бенфіки (1:0, але поступився в Донецьку (1:2), відтак залишився на останньому місці. Андрій Пятов все ще залишається воротарем команди. Інший свідок подій Даріо Срна зараз допомагає Каштру тренувати.

Бенфіка била і Динамо Київ в єврокубках. В ЛЧ 2016/17 кияни не забили жодного гола (0:2 вдома і 0:1 на виїзді) та посіли останнє місце. Повторився сценарій Кубка чемпіонів 1991/92. Правда, тоді не обійшлося без ганьби, адже на початку 90-х кияни програли 0:5 на Да Луш фактично у матчі за 3-є місце.

Вибивали ці "червоні" лісабонці ще й Дніпро. У Кубку європейських чемпіонів 1989/90 зупинили українську команду на стадії чвертьфіналу – знову сухі поразки (0:1 та 0:3). У фіналі португальців обіграв Мілан. Важко вже пригадати, але ще вони обривали єврокубковий шлях Ворскли в ЛЄ 2009/10, розбивши полтавську команду 4:0 вдома і не дуже засмутившись поразкою 1:2.

З іншого боку вже в часи незалежності маємо і позитивний приклад. Металіст Маркевича бив Бенфіку на виїзді з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Рикун з пасу Девіча. Ех, мабуть, найуспішніший наш сезон в єврокубках. Металіст в 1/8 Кубку УЄФА 2008/09 програв Динамо лише через правило виїзного гола (кияни перемогли вдома 1:0 і програли 2:3 у Харкові). А самі кияни зупинилися у півфіналі, спіткнувшись об Шахтар (1:1 і 2:1, вирішальний гол на останніх хвилинах), який і виграв трофей.

Лісабонці вигравали Кубок чемпіонів, але дуже давно (1961 і 1962 роки). У нашому випадку цікавіше, що "орли" двічі поспіль ставали фіналістами Ліги Європи (2013 і 2014), грали в 1/4 Ліги чемпіонів (2012, 2016). Вилетівши в ЛЄ минулого сезону, також дійшли до чвертьфіналу. Після 3-го місця в групі ЛЧ завжди проходили як мінімум 1 раунд (а в більшості випадків ще далі) наступного року в плей-офф Ліги Європи.

Повертаючись до сьогодення, Бенфіка залишається єдиною командою провідних європейських чемпіонатів, яка виграла 100% виїзних матчів у своїй лізі в сезоні 2019/20. "Орли" утримують просто дику переможну серію в чемпіонаті – 11 матчів поспіль.

Команда Лаге любить атакувати настільки, що її латералі це дуже серйозна сила попереду. Особливо лівий захисник Грімальді, який у минулому сезоні віддав 12 гольових пасів – 4-й показник у всій Прімейрі, а тепер уже має 6 асистів (випереджає), поступаючись тільки гравцям збірної Португалії – партнеру Піцці та хавбеку Спортінга Фернандешу (по 7). Флангові оборонці утворюють з півзахисниками своєрідні трикутники на обох краях – це покращує рух м'яча, відрізає суперника і збільшує компактність, водночас залишаючи великий простір у центрі. Незважаючи на високий пресинг, лісабонці готові досить непогано блокувати і дальні паси, до яких змушений вдаватися суперник.

Найкращі бомбардири португальської ліги також грають за Бенфіку. Піцці відзначився 11 разів (5 за останій місяць), Карлос Вінісіус відстає тільки на гол (8). При цьому 30-річний португалець грає на правому фланзі, а бразилець починав глухим запасним під Раулем де Томасом, якого придбали в Реала за 20 млн євро (іспанець забив тільки двічі в усіх турнірах і відправився у резерв сам).

Hello, @slbenfica_en!



We look forward to seeing you in Kharkiv in February 2020.



Dress warmer pic.twitter.com/YcZS43VreA — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) December 16, 2019

У своєму Твіттері Бенфіка не дуже сумує, що їй випав Шахтар, а той не може дочекатися приїзду португальців у Харків і радить вдягатися потепліше.

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