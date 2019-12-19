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Бенфіка здолала Брагу в матчі з курйозними голами – суперник Шахтаря вийшов у чвертьфінал Кубка Португалії

17:01 142 Читать на русском
Бенфіка здолала Брагу в матчі з курйозними голами – суперник Шахтаря вийшов у чвертьфінал Кубка Португалії
Герої матчу – Піцці та Вінісіус / SLB

Суперник донецького Шахтаря по Лізі Європи продовжив безпрограшну серію в усіх турнірах до 9 матчів.

Кубок Португалії, 1/8 фіналу

Бенфіка – Брага – 2:1

Голи: Піцці, 19, Вінісіус, 62 – Ферро, 14 (аг)

Бенфіка обіграла Брагу в досить рівному матчі, хоча кращі моменти все ж створювали "орли". Всі 3 голи в поєдинку забили футболісти Бенфіки. Спершу Ферро незграбно відправив м'яч у власні ворота, намагаючись перервати подачу з лівого флангу.

Піцці та Вінісіус виправили ситуацію. Капітан лісабонців ще до перерви пробив точно в кут з лінії штрафного майданчика, а бразильський форвард оформив переможний гол у другому таймі. Він також вийшов курйозним, адже Вінісіус завершував свій рейд прострілом вздовж воріт, але голкіпер Браги зрізав сферу в сітку.

Нагадаємо, що Бенфіка стала суперником Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі відбудуться у лютому.

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