Бенфіка спробує підписати ще одного зіркового гравця – майбутній суперник Шахтаря націлився на форварда Реала

Португальський гранд спробує підписати футболіста, який не має ігрової практики в команді Зідана.

Після продажу форварда Рауля Де Томаса в Еспаньйол за 20 млн євро лісабонські "орли" активізувалися на трансферному ринку в пошуках нового нападника. Вже під час зимового трансферного вікна Бенфіка спробує підписати Маріано Діаса з Реала, інформує O Jogo.

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Універсальність гравця та його бажання перейти в команду, у якій він матиме стабільну ігрову практику, переконали президента Бенфіки Луїша Феліпе Вієйру зв'язатися з керівництвом Реала і обговорити потенційний трансфер.

Очікується, що Маріано Діас перейде в Бенфіку в оренду з правом викупу, але ймовірність повноцінного трансферу приблизно за 20 млн євро також не відкидається. В поточному сезоні нападник зіграв лише 44 хвилини в офіційних матчах за Реал.

Нагадаємо, на початку січня майбутній суперник Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи підписав контракт з німецьким хавбеком Юліаном Вайглем.

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