toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Португалия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Бенфика попытается подписать еще одного звездного игрока – будущий соперник Шахтера нацелился на форварда Реала

14 января 14:52 359 Читати українською
Бенфика попытается подписать еще одного звездного игрока – будущий соперник Шахтера нацелился на форварда Реала
Мариано Диас / Eurosport

Португальский гранд попытается подписать футболиста, который не имеет игровой практики в команде Зидана.

После продажи форварда Рауля Де Томаса в Эспаньол за 20 млн евро лиссабонские "орлы" активизировались на трансферном рынке в поисках нового нападающего. Уже во время зимнего трансферного окна Бенфика попытается подписать Мариано Диаса из Реала, информирует O Jogo.

Бенфика подписала колумбийского нападающего – очередной зимний трансфер соперника Шахтера

Универсальность игрока и его желание перейти в команду, в которой он будет иметь стабильную игровую практику, убедили президента Бенфики Луиша Фелипе Виейруа связаться с руководством Реала и обсудить потенциальный трансфер.

Ожидается, что Мариано Диас перейдет в Бенфику в аренду с правом выкупа, но вероятность полноценного трансфера примерно за 20 млн евро также не исключена. В текущем сезоне нападающий сыграл лишь 44 минуты в официальных матчах за Реал.

Напомним, в начале января будущий соперник Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы подписал контракт с немецким хавбеком Юлианом Вайглем.

Суперник Шахтаря в ЛЄ загрожує вильотом: космічні прибутки, дика серія – вони прибивали Динамо і Ракицького

blog_ava
Буяльский сравнил новичка Динамо с бывшей звездой клуба
17 января
803
Теги
Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Реал Мадрид Бенфика Бенфика Португалия Мариано Диас Мариано Диас
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
16
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук