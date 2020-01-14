Бенфика попытается подписать еще одного звездного игрока – будущий соперник Шахтера нацелился на форварда Реала

Португальский гранд попытается подписать футболиста, который не имеет игровой практики в команде Зидана.

После продажи форварда Рауля Де Томаса в Эспаньол за 20 млн евро лиссабонские "орлы" активизировались на трансферном рынке в поисках нового нападающего. Уже во время зимнего трансферного окна Бенфика попытается подписать Мариано Диаса из Реала, информирует O Jogo.

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Универсальность игрока и его желание перейти в команду, в которой он будет иметь стабильную игровую практику, убедили президента Бенфики Луиша Фелипе Виейруа связаться с руководством Реала и обсудить потенциальный трансфер.

Ожидается, что Мариано Диас перейдет в Бенфику в аренду с правом выкупа, но вероятность полноценного трансфера примерно за 20 млн евро также не исключена. В текущем сезоне нападающий сыграл лишь 44 минуты в официальных матчах за Реал.

Напомним, в начале января будущий соперник Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы подписал контракт с немецким хавбеком Юлианом Вайглем.

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