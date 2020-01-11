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Бенфіка підписала колумбійського нападника – черговий зимовий трансфер суперника Шахтаря

10:57 242 Читать на русском
Бенфіка підписала колумбійського нападника – черговий зимовий трансфер суперника Шахтаря
Йоні Гонсалес (ліворуч) / Сайт Бенфіки

Бенфіка продовжує активно працювати на трансферному ринку.

Лісабонці на своєму офіційному сайті оголосили про підписання форварда Йоні Гонсалеса.

Еспаньйол ослабив суперника Шахтаря, здійснивши найдорожчий трансфер в історії

Угода новачка розрахована до літа 2024 року, вінгер перебрався на Да Луж у статусі вільного агента. Попередньою командою колумбійця був Флуміненсе, за який він забив 17 голів у 62 іграх. Трансфер Гонсалеса став для Бенфіки далеко не першим цієї зими – "орли" вже підсилилися захисником Еліасом Перейрою і хавбеком Юліаном Вайглем.

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Нагадаємо, в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи чемпіони Португалії протистоятимуть донецькому Шахтарю – матчі відбудуться 20 та 27 лютого.

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Теги
Бенфіка Бенфіка Португалія Трансфери Флуміненсе Флуміненсе Йоні Гонсалес Йоні Гонсалес
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