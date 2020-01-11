Бенфіка підписала колумбійського нападника – черговий зимовий трансфер суперника Шахтаря

Бенфіка продовжує активно працювати на трансферному ринку.

Лісабонці на своєму офіційному сайті оголосили про підписання форварда Йоні Гонсалеса.

Еспаньйол ослабив суперника Шахтаря, здійснивши найдорожчий трансфер в історії

Угода новачка розрахована до літа 2024 року, вінгер перебрався на Да Луж у статусі вільного агента. Попередньою командою колумбійця був Флуміненсе, за який він забив 17 голів у 62 іграх. Трансфер Гонсалеса став для Бенфіки далеко не першим цієї зими – "орли" вже підсилилися захисником Еліасом Перейрою і хавбеком Юліаном Вайглем.

Бенфіка обіграла Авеш у дебютному матчі Вайгля – майбутній суперник Шахтаря вирвав перемогу на останніх хвилинах

Нагадаємо, в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи чемпіони Португалії протистоятимуть донецькому Шахтарю – матчі відбудуться 20 та 27 лютого.