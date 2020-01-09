Еспаньйол ослабив суперника Шахтаря, здійснивши найдорожчий трансфер в історії

Іспанський нападник лісабонської Бенфіки Рауль Де Томас продовжить свою кар'єру в Ла Лізі.

Еспаньйол на своєму офіційному сайті повідомив про перехід Рауля Де Томаса. Нападник підписав контракт до літа 2026 року.

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Деталі переходу не повідомляються, однак за неофіційною інформацією, Бенфіка отримає за вихованця мадридського Реала 20 млн євро та ще 2,5 млн бонусів (1 млн за 10 зіграних матчів, ще один, якщо Еспаньйол не вилетить з Ла Ліги, і 500 тисяч за 5 забитих м'ячів).

Таким чином цей трансфер стане найдорожчим в історії "папуг". Попереднім найдорожчим придбанням Еспаньйола був Матіас Варгас, за якого каталонський клуб минулого літа заплатив Велес Сарсфілду 10,5 млн євро.

Кар'єра Де Томаса у Бенфіці, з якою Шахтар зіграє в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи, видалася вкрай невдалою – всього сім матчів у чемпіонаті Португалії і жодного забитого м'яча (щоправда, є по одному голу в Кубку, Кубку ліги і Лізі чемпіонів).

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