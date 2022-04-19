Європейські клуби майже протягом двох місяців не втомлюються підтримувати українців, які постраждали від нападу Росії.

Бенфіка відгукнулась на пропозицію Шахтаря й передала гуманітарний вантаж в Україну, інформує офіційний сайт "гірників".

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Товари першої необхідності (медикаменти, засоби особистої гігієни, продукти харчування, вода та напої) були зібрані в Португалії. За домовленістю з Міністерством внутрішніх справ увесь вантаж передали до Миколаївської, Сумської, Донецької й Чернігівської областей.

Зауважимо, росіяни за майже два місяці повномасштабного вторгнення зруйнували тисячі домів, хоча з перших днів заявляли, що стріляють винятково у військові об'єкти. Також від рук окупантів загинули тисячі мирних жителів, а мільйони українців стали біженцями чи переселенцями.

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