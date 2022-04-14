Чернігів з перших днів війни опинився в самісінькому епіцентрі бойових дій. Російські війська монотонного обстрілювали місто, знищуючи інфраструктуру, культурні та спортивні споруди. Потрапив під ворожі снаряди і стадіон імені Гагаріна, на якому виступала Десна. Як наслідок, арена і клубна база не підлягають відновленню.

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Допомогти відбудувати стадіон зголосилась Німеччина і дортмундська Борусія. Про це заявив міністр культури і інформаційної політики України Олесандр Ткаченко після зустрічі з Клаудією Рот, Державним міністром з питань культури і ЗМІ Відомства федерального канцлера.

"Німеччина та дортмунський клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові. Клуб пам’ятає свого гравця і крутого українського футболіста Андрія Ярмоленка. Зі свого боку, ми долучаємо до діалогу мера Владислава Атрошенка та сподіваємось, що ця чудова звістка зможе підтримати чернігівчан", – написав Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Ярмоленко виступав за Борусію Д з 2017 по 2018 роки.

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