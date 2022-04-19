Европейские клубы в течение двух месяцев не устают поддерживать украинцев, пострадавших от нападения России.

Бенфика откликнулась на предложение Шахтера и передала гуманитарный груз в Украину, сообщает официальный сайт "горняков" .

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Товары первой необходимости (медикаменты, средства личной гигиены, продукты питания, вода и напитки) были собраны в Португалии. По договоренности с Министерством внутренних дел весь груз был передан в Николаевскую, Сумскую, Донецкую и Черниговскую области.

Заметим, что россияне за почти два месяца полномасштабного вторжения разрушили тысячи домов, хотя с первых дней заявляли, что стреляют исключительно в военные объекты. Также от рук оккупантов погибли тысячи мирных жителей, а миллионы украинцев стали беженцами или переселенцами.