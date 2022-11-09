Бенефис Довбика в видеообзоре матча Колос – СК Днепр-1 – 1:3
22:29 - Читати українською
СК Днепр-1 уверенно победил Колос в 12-м туре украинской Премьер-лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
Артем Довбик 5’
Артем Довбик 36’
Артем Довбик 77’
5’ Артем Довбик
36’ Артем Довбик
77’ Артем Довбик
Главным героем встречи стал Артем Довбик. Нападающий реализовал пенальти, головой замкнул подачу Пихаленка и поставил точку после ассиста Громова. Хет-трик позволил нападающему сборной Украины обойти Буяльского в списке бомбардиров УПЛ и возглавить его с 9 голами.
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Между первым и вторым взятием Довбика свое имя в протокол поединка вписал еще Милько, забивший с пенальти. Победа позволила СК Днепр-1 закрепить лидерство, набрав 31 балл. Колос остался седьмым с 15 очками.
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