СК Днепр-1 уверенно победил Колос в 12-м туре украинской Премьер-лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Главным героем встречи стал Артем Довбик. Нападающий реализовал пенальти, головой замкнул подачу Пихаленка и поставил точку после ассиста Громова. Хет-трик позволил нападающему сборной Украины обойти Буяльского в списке бомбардиров УПЛ и возглавить его с 9 голами.

СК Днепр-1 обыграл Колос, Довбик сделал хет-трик – команда Кучера сохранила уверенное лидерство в УПЛ