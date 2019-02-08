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Бенатія перейшов у Аль-Духайль через релігію

21:23 120 Читать на русском
Бенатія перейшов у Аль-Духайль через релігію
Мехді Бенатія / ФК Аль-Духайль

Захисник Мехді Бенатія пояснив своє рішення перейти у катарський Аль-Духайль не зважаючи на пропозицію від Манчестер Юнайтед.

"Спортивні журналісти з Марокко розкритикували мене за рішення перебратися в Доху. Але я хочу, щоб всі поважали моє рішення, тому що я прийняв його заради себе і своєї сім'ї. Хочу, щоб мої діти росли в мусульманському оточенні.

Бенатія офіційно перейшов до Аль-Духайля

Я міг би перейти в клуби з ОАЕ або Саудівської Аравії, але я вважав за краще стати гравцем Аль-Духайля, адже тут багато марокканських гравців", – приводить слова Бенатія офіційний сайт катарського клубу.

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Нагадаємо, центрбек цієї зими перейшов з Ювентуса у Аль-Духайль. Трансфер Бенатія коштував катарському клубу 8 мільйонів євро. Ще 2 мільйони туринці можуть отримати бонусами.

Теги
Світ Мехді Бенатія Мехді Бенатія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Аль-Духайль Аль-Духайль
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