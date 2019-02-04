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Аль-Духайль оголосив про трансфер Накадзіми, яким цікавився Шахтар – як ПСЖ обходить фінансовий фейр-плей УЄФА

10:54 39 Читать на русском
Аль-Духайль оголосив про трансфер Накадзіми, яким цікавився Шахтар – як ПСЖ обходить фінансовий фейр-плей УЄФА
Шої Накадзіма / ФК Аль-Духайль

Хавбек Портімоненсе Шої Накадзіма продовжить кар'єру в Катарі.

Аль-Духайль на офіційному сайті оголосив про перехід японця Шої Накадзіми. Повідомляється, що катарці заплатять за гравця 35 млн євро. Днями в катарський клуб перейшов захисник Ювентуса Мехді Бенатія.

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Журналісти авторитетного видання AS, вважають, що через трансфер Накадзіми у Аль-Духайль паризький клуб намагається обійти фінансовий фейр-плей УЄФА. Справа в тому, що у ПСЖ та Аль-Духайля один власник. Шої може невдовзі перейти у оренду в паризький клуб за символічну суму.

24-річний японець зацікавив французький гранд. ПСЖ хоче бачити хавбека у своїх рядах, але трансферу заважає фінансовий фейр-плей.

Нагадаємо, що раніше у підписанні Шої Накадзіми був зацікавлений донецький Шахтар.

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Світ Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Портімоненсе Портімоненсе Трансфери Шоя Накадзіма Шоя Накадзіма Аль-Духайль Аль-Духайль
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