Бенатия перешел в Аль-Духайль из-за религии

Защитник Мехди Бенатия объяснил свое решение перейти в катарский Аль-Духайль несмотря на предложение от Манчестер Юнайтед.

"Спортивные журналисты из Марокко раскритиковали меня за решение перебраться в Доху. Но я хочу, чтобы все уважали мое решение, потому что я принял его ради себя и своей семьи. Хочу, чтобы мои дети росли в мусульманском окружении.

Бенатия официально перешел в Аль-Духайль

Я мог бы перейти в клубы из ОАЭ или Саудовской Аравии, но я предпочел стать игроком Аль-Духайля, ведь здесь много марокканских игроков", – приводит слова Бенатия официальный сайт катарского клуба.

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Напомним, центрбек этой зимой перешел из Ювентуса в Аль-Духайль. Трансфер Бенатия стоил катарскому клубу 8 миллионов евро. Еще 2 миллиона туринцы могут получить бонусами.