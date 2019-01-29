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Бенатія офіційно перейшов до Аль-Духайля

00:12 123 Читать на русском
Бенатія офіційно перейшов до Аль-Духайля
Мехді Бенатія / Reuters

Катарський Аль-Духайль підписав оборонця туринського Ювентуса Мехді Бенатія.

Італійський гранд продав досвідченого марокканця Аль-Духайлю. Це підтвердив офіційний сайт Ювентуса.

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Трансфер Бенатія коштував катарському клубу 8 млн євро. Ще 2 млн туринці можуть отримати бонусами. Замінити 31-річного захисника в Турині має Мартін Касерес, який вже узгодив особистий контракт з Юве.

Мехді Бенатія виступав за "Стару синьйору" з літа 2016 року та двічі став чемпіоном Італії. У нинішньому сезоні він перестав бути гравцем основної обойми й провів лише 5 матчів у Серії А. Відзначимо, що Аль-Духайль тренує екс-помічник Моурінью Руй Фарія.

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