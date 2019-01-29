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Бенатия официально перешел в Аль-Духайль

29 января 00:12 150 Читати українською
Бенатия официально перешел в Аль-Духайль
Мехди Бенатия / Reuters

Катарский Аль-Духайль подписал защитника туринского Ювентуса Мехди Бенатия.

Итальянский гранд продал опытного марокканца Аль-Духайлю. Это подтвердил официальный сайт Ювентуса.

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Трансфер Бенатия стоил катарскому клубу 8 млн евро. Еще 2 млн туринцы могут получить в качестве бонусов. Заменить 31-летнего защитника в Турине должен Мартин Касерес, уже согласовавший личный контракт с Юве.

Мехди Бенатия выступал за "Старую синьору" с лета 2016 года и дважды становился чемпионом Италии. В нынешнем сезоне он перестал быть игроком основной обоймы и провел всего 5 матчей в Серии А. Отметим, что Аль-Духайль тренирует экс-помощник Моуринью Руй Фария.

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