toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Касерес узгодив особистий контракт з Ювентусом, – DiMarzio

25 січня 22:40 302 Читать на русском
Касерес узгодив особистий контракт з Ювентусом, – DiMarzio
Мартін Касерес / Соцмережі

Захисник Лаціо Мартін Касерес підписав контракт з Ювентусом.

31-річний захисник вже поставив підпис під угодою з Ювентусом, повідомляє авторитетне італійське видання GianlucaDiMarzio. За даними джерела, римський і туринський клуби в даний момент погоджують останні деталі трансферу.

Дженоа орендував Стураро у Ювентуса

Зауважимо, що Касерес вже двічі виступав за Ювентус – у 2009-2010 роках та протягом 2012-2016 років. У поточному сезоні Касерес провів за Лаціо 8 матчів в усіх турнірах, результативними діями захисник не відзначався.

Гіггз відреагував на можливий перехід Ремзі в Ювентус

Теги
Лаціо Лаціо Ювентус Ювентус Італія Трансфери Ювентуса Мартін Касерес Мартін Касерес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
35
хв
Шахтар
09:55
Карабах
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук