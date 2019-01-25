Касерес узгодив особистий контракт з Ювентусом, – DiMarzio

Захисник Лаціо Мартін Касерес підписав контракт з Ювентусом.

31-річний захисник вже поставив підпис під угодою з Ювентусом, повідомляє авторитетне італійське видання GianlucaDiMarzio. За даними джерела, римський і туринський клуби в даний момент погоджують останні деталі трансферу.

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Зауважимо, що Касерес вже двічі виступав за Ювентус – у 2009-2010 роках та протягом 2012-2016 років. У поточному сезоні Касерес провів за Лаціо 8 матчів в усіх турнірах, результативними діями захисник не відзначався.

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