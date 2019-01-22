Бельєрін пропустить 9 місяців через травму

Захисник Арсенала Ектор Бельєрін вибув на 9 місяців через розрив хрестоподібних зв'язок.

Став відомий термін відновлення латераля Арсенала Ектора Бельєріна. За інформацією Sky Sports, іспанець пропустить близько 9 місяців.

Арсенал – Челсі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, футболіст порвав хрестоподібні зв'язки у матчі 23 туру АПЛ проти Челсі (2:0), тепер йому знадобиться операція.

Арсенал перебуває на 5 сходинці в турнірній таблиці АПЛ та має 44 очки, відстаючи від 4 позиції на 3 пункти.

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