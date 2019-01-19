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Арсенал – Челсі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

22:55 225 Читать на русском
Арсенал – Челсі – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Арсенал – Челсі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Арсенал впевнено переміг Челсі у 23 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Челсі.

Англія, АПЛ, 23-й тур

Арсенал – Челсі – 2:0

Голи: Ляказетт, 14, Кошельни, 39

Арсенал здолав Челсі та загострив боротьбу за топ-4 – ефективні "каноніри", провал Челсі в атаці та смерть "Сарріболу"

На 14-й хвилині Ляказетт отримав передачу від Бельєріна на куті штрафного майданчика, накрутив оборонців і сильно пробив у ближній, "воротарський", кут воріт.

Під завісу першого тайму "каноніри" організували другий гол. Сократіс, який несподівано опинився в атаці, навісив на Кошельни, який не влучив головою і пробив плечем, однак удар вийшов невідпорним для Кепи.

Завдяки цій перемозі Арсенал скоритив відставання від Челсі в турнірній таблиці до 3-х очок. Позиції команд не змінилися: Челсі залишився четвертим (47 пунктів), а "каноніри" – п'яті (44 бали). Поруч із ними і Манчестер Юнайтед. Манкуніанці теж набрали 44 очки.

Англія23 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Челсі: Субота 19 січня 2019

Арсенал
Матч завершено
2 : 0
Челсі
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