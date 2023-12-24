У матчі проти Райо Вальєкано (5 листопада) 20-річний англієць отримав пошкодження плеча. Були побоювання, що Джуд Беллінгем може вибути на тривалий термін. Вважалось, що півзахиснику знадобиться операція, відновлення від якої займе близько двох місяців.

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Як повідомляє Relevo, після того, як Беллінгем під наглядом лікарів зменшив навантаження на плече та відпочив, дискомфорт відступив. Англієць вирішив продовжити лікування консервативним методом попри те, що такий підхід може викликати рецидив травми. Джуд відкинув ідею операції влітку. Тренерський штаб Реала повідомив гравцям, щоб ті поводилися на тренуваннях з англійцем обережніше.

Джуд Беллінгем став безперечним лідером мадридців. В поточному сезоні він відіграв у 21 матчі, забивши 17 голів та віддавши п'ять результативних передач.

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