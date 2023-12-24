В матче против Райо Вальекано (5 ноября) 20-летний англичанин получил повреждение плеча. Были опасения, что Джуд Беллингем может выбыть на длительный срок. Считалось, что полузащитнику понадобится операция, восстановление от которой займет около двух месяцев.

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Как сообщает Relevo, после того, как Беллингем под наблюдением врачей уменьшил нагрузку на плечо и отдохнул, дискомфорт отступил. Англичанин решил продолжить лечение консервативным методом несмотря на то, что такой подход может вызвать рецидив травмы. Джуд отверг идею операции летом. Тренерский штаб Реала сообщил игрокам, чтобы те вели себя на тренировках с англичанином осторожнее.

Джуд Беллингем стал бесспорным лидером мадридцев. В текущем сезоне он сыграл в 21 матче, забив 17 голов и отдав пять результативных передач.

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